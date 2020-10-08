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Украинский автопром начал набирать обороты

08.10.20 12:38
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По предварительным данным Укравтопрома, в сентябре на украинских заводах было собрано 861 ед. автотранспортных средств. Это самый большой показатель за девять месяцев с начала года.

Но несмотря на это, от результата годичной давности выпуск автотранспорта в стране отстал более чем на 18%.

В сентябре, как уже сообщалось, возобновил выпуск легковых автомобилей запорожский автозавод.

За месяц на ЗАЗе изготовили 248 машин.

На Еврокаре собрали 536 автомобилей.

В результате, сентябрьский итог легкового дивизиона украинского автопрома – 784 авто, что на 18,3% меньше, чем в прошлом году. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 4 шт. (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус») – это на 3 автомобиля больше, чем в сентябре 2019 года.

На 21% упало производство автобусов. В течение месяца на пяти предприятиях было сделано 73 автобуса. Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов «Черкасский автобус» — 32 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем — 20 шт. «Богдан» отчитался о производстве 11 автобусов.

На ЗАЗе выпустили 6 шт. и 4 автобуса собрал Часовоярский завод. Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3104 ед. автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года. Легковых автомобилей – 2605 шт. (-43%); Коммерческих – 32 шт. (-61%); Автобусов – 467 шт. (-25%).

МинПром

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