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Украинский автопром начал набирать обороты
08.10.20 12:38
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По предварительным данным Укравтопрома, в сентябре на украинских заводах было собрано 861 ед. автотранспортных средств. Это самый большой показатель за девять месяцев с начала года.
Но несмотря на это, от результата годичной давности выпуск автотранспорта в стране отстал более чем на 18%.
В сентябре, как уже сообщалось, возобновил выпуск легковых автомобилей запорожский автозавод.
За месяц на ЗАЗе изготовили 248 машин.
На 21% упало производство автобусов. В течение месяца на пяти предприятиях было сделано 73 автобуса. Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов «Черкасский автобус» — 32 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем — 20 шт. «Богдан» отчитался о производстве 11 автобусов.
На ЗАЗе выпустили 6 шт. и 4 автобуса собрал Часовоярский завод. Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3104 ед. автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года. Легковых автомобилей – 2605 шт. (-43%); Коммерческих – 32 шт. (-61%); Автобусов – 467 шт. (-25%).
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