Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В этом году ВВП уменьшится на 6% - глава Нацбанка

08.10.20 12:22
печать
размер текста:

 По предварительным прогнозам Национального банка, в 2020 году ВВП уменьшится примерно на 6%.  Об этом заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию ZN.UA.

"До конца года, по нашим оценкам, экономика сократится примерно на 6%", - сказал Шевченко.

Относительно роста ВВП в следующем году, по его словам, существует несколько прогнозов НБУ, правительства, МВФ.

«Поэтому посмотрим на какие-то консенсусные данные и фактический уровень инфляции. Мы еще не имеем официальной статистики, но, по нашим оценкам, уровень инфляции в сентябре почти не изменился в годовом измерении», - отметил глава НБУ.

По предварительным прогнозам Кабмина, сокращение ВВП в этом году составит 4,8%, по прогнозам Всемирного банка - 5,5%, что меньше, чем во многих странах региона.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:33
УЗ выступает против повышения тарифов на э/энергию - ФРТУ
15:18
В сентябре импорт подержанных авто вырос на 56%
15:02
В Австралии восстанавливаются никелевые проекты
14:43
Индия проведет повторное расследование импорта нержавеющего холоднокатаного проката
13:44
Минус 75 млрд: аудитом Нафтогаза занялась СБУ
13:32
За 9 мес. товарооборот Украины составил более 73 млрд долл
13:24
Ферросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергию
13:09
Метинвест возглавил рейтинг крупнейших частных компаний Украины
12:51
Украина получит от Великобритании займ в 1,25 млрд фунтов на строительство военных судов
12:38
Украинский автопром начал набирать обороты
12:05
Китайцы построят в Кот-д’Ивуаре терминал для больших контейнеровозов
11:46
Минторг США изменил пошлины на г/к прокат для двух компаний
11:17
За 9 месяцев перевозки металлопродукции по ж/д упали на 7,6%
10:52
Ilva может сменить ArcelorMittal на другого владельца
10:29
Евросоюз введет пошлины на импорт г/к рулонов и листов из трех стран Азии
10:06
Вьетнам существенно снизил импорт стали
09:42
Украина сократила экспорт электроэнергии почти на четверть
09:17
Инвестиции пойдут в Украину при соблюдении трех условий – Шмыгаль
08:45
Общее состояние миллиардеров мира превышает 10 трлн долл.
08:13
Коронавирус увеличит число бедняков по всему миру на 150 млн человек
07.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!