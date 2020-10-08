В этом году ВВП уменьшится на 6% - глава Нацбанка

По предварительным прогнозам Национального банка, в 2020 году ВВП уменьшится примерно на 6%. Об этом заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию ZN.UA.

"До конца года, по нашим оценкам, экономика сократится примерно на 6%", - сказал Шевченко.

Относительно роста ВВП в следующем году, по его словам, существует несколько прогнозов НБУ, правительства, МВФ.

«Поэтому посмотрим на какие-то консенсусные данные и фактический уровень инфляции. Мы еще не имеем официальной статистики, но, по нашим оценкам, уровень инфляции в сентябре почти не изменился в годовом измерении», - отметил глава НБУ.

По предварительным прогнозам Кабмина, сокращение ВВП в этом году составит 4,8%, по прогнозам Всемирного банка - 5,5%, что меньше, чем во многих странах региона.



МинПром

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