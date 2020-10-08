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Китайцы построят в Кот-д’Ивуаре терминал для больших контейнеровозов

08.10.20 12:05
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В Абиджане (Кот-д’Ивуар) началось строительство нового контейнерного терминала Côte d’Ivoire Terminal (CIT). Об этом сообщила пресс-служба терминального оператора APM Terminals, пишут Порты Украины.

Новый терминал площадью 37,5 га, расположенный рядом с существующим терминалом Abidjan Terminal, будет эксплуатироваться совместным предприятием французского портового оператора Bolloré Ports (входит в группу компаний Bolloré) и терминального оператора APM Terminals (входит в группу A.P. Moller-Maersk A/S). Появление нового терминала в порту Абиджана, как предполагается, увеличит контейнерооборота порта на 1,2 млн TEU в год. Первая очередь проекта будет завершена к концу 2021 года.

APM Terminals отмечает, что в последние годы в Кот-д’Ивуаре наблюдаются высокие темпы роста ВВП, в среднем 6-7% в год, что привело к значительному росту объемов импортных и экспортных грузов. Благодаря дополнительным перевалочным мощностям CIT, терминал и порт Абиджана будут не только удовлетворять потребности местного рынка, но и служить перевалочным пунктом для соседних стран, которые сейчас используют менее оптимальные маршруты из-за ограниченных мощностей на местные терминалы, например в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

По оценке вице-президента, директора отдела Африки и Ближнего Востока в APM Terminals Дэвида Скова, после ввода в эксплуатацию терминала CIT, Абиджан станет единственным портом в Западной Африке, способным принимать большие контейнеровозы вместимостью до 14 000 TEU. По проекту, длина причального фронта терминала CIT будет составлять 1,1 км. Терминал будет оборудован причальными кранами-перегружателями (STS), иметь железнодорожную станцию с двумя подъездными путями длиной по 300 м и вилками для подключения 1100 рефрижераторных контейнеров. Новый терминал позволит создать 450 рабочих мест и скажется на развитии сельского хозяйства, принесет пользу местным производителям и экспортерам какао, кешью и манго.

Подрядчиком строительства является China Harbour Engineering Company (CHEC), контракт с которой подписан в августе 2020 года.

Портовый и терминальный оператор APM Terminals (головной офис — Гаага, Нидерланды) входит в состав A.P. Moller-Maersk A.S.

Китайские компании собираются построить и эксплуатировать новый контейнерный терминал в порту Риека, крупнейшей гавани в Хорватии.

 МинПром

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