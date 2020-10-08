Минторг США изменил пошлины на г/к прокат для двух компаний Министерство торговли США в рамках повторных расследований откорректировало ставки пошлин на горячекатаный прокат для двух зарубежных металлургических компаний.



Так, размер компенсационной пошлины на продукции корейской Hyundai Steel был установлен на уровне 0,51%. Предварительно эта ставка оценивалась в 0,45%, что фактически означало бы снятие пошлины. Впрочем, ранее, до начала пересмотра Hyundai Steel платила 0,58%.



Более существенной оказалась коррекция антидемпингового тарифа для австралийской компании BlueScope Steel. В апреле 2019 г. на ее продукцию была установлена пошлина в размере 99,2%, а повторное расследование привело к ее снижению до 2,72%.



В обоих случаях решения Министерства торговли США являются окончательными.



МинПром



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