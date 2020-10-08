За 9 месяцев перевозки металлопродукции по ж/д упали на 7,6% В январе-сентябре 2020 года металлурги сократили железнодорожные отгрузки готовой продукции на 7,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 15,3 млн т.



Об этом свидетельствуют данные Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныця", опубликованные на Портале открытых данных.



Почти по всем видам ж/д перевозок черных металлов в январе-сентябре наблюдается сокращение или незначительный рост. В частности:

экспортные перевозки составили 11,5 млн т (+6% к январю-сентябрю прошлого года); внутренние – 2,5 млн т (-19,9%); транзитные – 848,5 тыс. т (-4,5%); импортные – 435,7 тыс. т (-33,5%).



По итогам сентября "УЗ" также сократила перевозки металлопродукции на 9,8% по сравнению с сентябрем 2019-го – до 1,54 млн т. Экспорт за месяц упал на 15,9% – до 994,5 тыс. т, транзит – на 24,3% – до 90,6 тыс. т. Импортные и внутренние перевозки, напротив, выросли на 17,9% и 11,7%, до 65,3 тыс. т и 389 тыс. т соответственно.



Две трети общего объема перевозок металлургической продукции в течение девяти месяцев составляли экспортные перевозки – 75,1%. На втором месте внутренние перевозки (16,5%), а на третьем – транзитные грузы (5,5%).



В целом за январь-сентябрь "Укрзализныця" сократила перевозки грузов на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 223,1 млн т. Доля черных металлов в общем объеме перевезенных грузов составляет 6,9%.



Металлургические предприятия Украины в 2019 году сократили экспорт черных металлов на 12,1% по сравнению с предыдущим годом – до 8,7 млрд долл.



По итогам 2019 года перевозки металлопродукции по железной дороге упали на 5%.



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