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Ilva может сменить ArcelorMittal на другого владельца

08.10.20 10:52 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Platts, Invitalia, итальянское агентство по продвижению инвестиций и развитию предприятий, скорее всего, получит контрольный пакет акций проблемной сталелитейной компании ArcelorMittal Italia, а Arvedi - второй по величине производитель плоского проката в стране - возможно, на каком-то этапе получит миноритарный пакет.

Источники также заявили, что текущие переговоры между представителями правительства, профсоюзов и ArcelorMittal могут закончиться тем, что у последнего не останется доли в итальянском бизнесе, активы которого будут переданы новой компании.

ArcelorMittal отказался от комментариев, как и Arvedi, в то время как Invitalia не была доступна для комментариев.

"Все станет ясно через несколько недель. ArcelorMittal - тот, кто решает будущее", - сказал источник в профсоюзе.

Компания ArcelorMittal согласилась купить бизнес - крупнейшую в Европе сталелитейную компанию, которая тогда называлась Ilva - в 2018 году по договору аренды и покупки за 1,8 млрд евро (2,1 млрд долл.) и инвестировать еще 2,4 млрд евро в очистить и модернизировать завод, на котором стояли проблемы с окружающей средой.

Но изменение в законе лишило ArcelorMittal правовой защиты при реализации плана по очистке окружающей среды, и в ноябре прошлого года компания заявила, что желает выйти из сделки в ноябре 2020 года, что обошлось ей в 500 млн евро. Окончательное закрытие договора аренды и купли-продажи запланировано на май 2022 года.

МинПром

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