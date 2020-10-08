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Украина сократила экспорт электроэнергии почти на четверть

08.10.20 09:42 , Интерфакс Украина
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Украина в январе-сентябре 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 23,5% (на 1,06 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,45 млрд кВт-ч. Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 29,7% (на 899,7 млн кВт-ч) – до 2,13 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 13% (на 127,6 млн кВт-ч) – до 1,11 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 74% (на 371 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

В Беларусь в июле возобновился экспорт, который с начала года составил 82,8 млн кВт-ч.

В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

В то же время Украина за девять месяцев импортировала 1,87 млрд кВт-ч электроэнергии, в том числе из Словакии поставлено 1,11 млрд кВт-ч, из Венгрии – 473,1 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 86,7 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за девять месяцев текущего года из РФ импортировано 43,4 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,7 млн кВт-ч.

Напомним, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6, млрд 469,3 млн кВт-ч.

МинПром

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