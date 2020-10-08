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Инвестиции пойдут в Украину при соблюдении трех условий – Шмыгаль

08.10.20 09:17 , uaprom.info
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Для успешного привлечения инвестиций в Украину нужны три инструмента: инвестиционная инфраструктура, инвестиционный климат и инвестиционные возможности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по вопросам стимулирования и развития инвестиционной деятельности в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Д.Шмыгаль отметил успешное проведение 22-го саммита Украина - ЕС, состоявшегося в Брюсселе 6 октября. "Считаю, это мощный сигнал для международных инвесторов", - подчеркнул премьер-министр.

Д.Шмыгаль заметил, что инвестиционная инфраструктура, инвестиционный климат и инвестиционные возможности - это три кита, на которых держится и развивается инвестиционная деятельность в любой стране.

"Потенциал возможностей в Украине огромен. Одна из них, над которой работает правительство, - это приватизация государственных предприятий. В этом году от приватизации мы получили уже больше, чем за последние два года вместе. При этом мы четко определяем три основных условия приватизации: новые рабочие места, уплата налогов и дополнительные инвестиции", - подчеркнул глава правительства.

Ключевую роль в привлечении капитала, по словам главы правительства, отыгрывает инвестиционная инфраструктура.

МинПром

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