Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из коронавирусного Фонда на ремонт дорог потратили 14 млрд грн

07.10.20 17:51 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Расходы специально созданного для борьбы с распространением коронавируса фонда на ремонт и строительство дорог к 5 октября профинансированы на 13 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает БизнесЦензор.

В то же время, по данным на сайте министерства, по состоянию на 1 октября на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 из государственного бюджета потрачено 3,39 млрд грн.

В целом за счет бюджетов всех уровней на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 осуществлено платежей на сумму 6,75 млрд грн. В том числе 3,36 млрд грн - из местных бюджетов. За сентябрь на эти цели потрачено 1,4 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 июля принял решение о выделении на строительство и ремонт дорог 35 млрд грн из специального Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями общим объемом 64,7 млрд грн.

18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц. Президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 22 июня.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:30
Всемирный банк поможет Украине перенять опыт Польши по реформе углепрома
17:10
Voestalpin оснастит новый завод оборудованием, экономящим тепло и энергию
16:46
УГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компании
16:27
Порт Пивденный лидирует по грузообороту среди морских портов в Украине
16:08
В сентябре в Украине ожило автопроизводство
15:45
Украина установила рекорд по закачке газа в хранилища
15:28
В Украине существенно подорожает хлеб
15:12
Зеленые инвесторы начали массово подавать иски к Украине
14:57
В Китае ждут восстановления цен на сталь к концу октября
14:39
Всемирный банк пророчит Украине рост бедности из-за кризиса
14:23
Укрзализныця решила ремонтировать локомотивы Метинвеста
14:02
СБУ требует возобновить налоговые проверки предприятий
13:43
Газпром не собирается платить Польше 7,6 млрд долл. штрафа
13:26
Всемирный банк считает, что повышение минималки увеличит госдолг Украины
13:09
Польша наложила на Газпром штраф в 7,6 млрд долл.
12:52
Antofagasta хочет добывать медь в Миннесоте
12:29
В Раде предложили выделить Минстратегпрому дополнительные 5 млрд грн
12:15
Tesla договаривается с BHP о поставках никеля
12:07
Электроэнергия в Украине подорожает на 30%
11:59
Кабмин намерен объединить Центрэнерго с госшахтами
06.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!