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Всемирный банк поможет Украине перенять опыт Польши по реформе углепрома

07.10.20 17:30 , Интерфакс Украина
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Всемирный банк совместно с Европейской комиссией поспособствует обмену знаниями и опытом между угольными регионами Украины и Польши.

"Это может помочь обеим странам подготовиться к энергетической трансформации в ближайшие годы. Такой обмен знаниями является частью программы, в рамках которой странам оказывается помощь в разработке и реализации инклюзивных стратегий перехода к низкоуглеродистым энергетическим системам", - поясняется в пресс-релизе ВБ.

В рамках программы представители государственного и частного секторов Украины посетят ряд польских городов, включая несколько городов в Силезии - главном угольном регионе Польши. В ходе визитов состоятся встречи с польскими коллегами с целью обмена опытом по решению характерных для угольных регионов проблем трансформации, в частности, регуляторных, организационных, экономических, социальных, экологических, а также вопросов пространственного планирования.

"Наш новый пример сотрудничества с Национальным фондом охраны окружающей среды и управления водными ресурсами Польши в сфере "справедливого перехода" отражает две основные цели текущей программы ВБ в Польше, а именно: поддержку стратегии "зеленого" роста и накопления знаний, полезных для других стран", - отметил представитель ВБ в Польше и странах Балтии Маркус Хайнц.

Как сообщалось, Минэнерго Украины находится на завершающем этапе разработки концепции реформирования угольной отрасли и плана мероприятий, а также привлечено в разработке Национальной программы трансформации угольной отрасли до 2030 года. В частности, формируется методология оценки эффективности угольных предприятий, анализируется экономическая ситуация в областях, которые подпадают под трансформацию.

МинПром

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