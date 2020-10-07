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Voestalpin оснастит новый завод оборудованием, экономящим тепло и энергию
07.10.20 17:10 , Металлоснабжение и сбыт
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Австрийская металлургическая компания Voestalpine сообщила, что на заводе Kapfenberg по выпуску специальных сортов стали, который строит ее подразделение Voestalpine Boehler Edelstahl, установлено оборудование, которое будет способствовать экономии тепла и энергии с целью уменьшения выбросов углекислого газа.
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