Voestalpin оснастит новый завод оборудованием, экономящим тепло и энергию Австрийская металлургическая компания Voestalpine сообщила, что на заводе Kapfenberg по выпуску специальных сортов стали, который строит ее подразделение Voestalpine Boehler Edelstahl, установлено оборудование, которое будет способствовать экономии тепла и энергии с целью уменьшения выбросов углекислого газа.



Участки выплавки стали в электродуговой печи и вакуумного переплава оснащены системами рекуперации тепла, которые, согласно заявлению компании, позволят не только обеспечить потребности других участков предприятия, но и сбрасывать излишки в городскую теплоцентраль. Это даст возможность снизить потребление природного газа в коммунальном секторе.



Завод Kapfenberg должен быть запущен в эксплуатацию в 2021 г. Его проектная мощность составляет 250 тыс. т специальных сталей и сплавов в год.



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