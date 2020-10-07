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УГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компании

07.10.20 16:46 , uaprom.info
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На внеочередном собрании 16 октября будет рассматриваться вопрос продажи нынешним акционерам Украинской горно-металлургической компании акций, которыми владеет компания.

В начале 2020 года народный депутат Украины Сергей Тарута продал принадлежавшие ему акции ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК). Согласно информации из официальных реестров, в четвертом квартале 2019 года компания FRANKIRO HOLDINGS LIMITED (Кипр), которая принадлежит С.Таруте, владела 34,1639% акций УГМК. В первом квартале 2020 года этот показатель сократился до 0%.

Покупателем акций стала сама УГМК. В компании не ответили на вопрос о сумме, за которую были выкуплены акции С.Таруты, сославшись, что это закрытая информация. В декларации нардепа за 2019 год эта сделка также не отражена.

«Компания продолжает осуществлять торговлю металлом», — ответили в УГМК.

В первом квартале 2020 года доля TROTIO HOLDINGS LIMITED (Кипр, принадлежит другим акционерам металлотрейдера) увеличилась до 50% акций УГМК. А во втором квартале уменьшилась до 30,418%.

При этом у компании появились два акционера, доля каждого из которых превысила 15,2% - LEADPOINT LIMITED и LANACOMO LIMITED (обе Кипр). Согласно реестру Министерства юстиции Украины, их бенефициарными собственниками являются Сергей Удовенко и Ольга Щиголева соответственно. Они оба ранее были связаны с различными бизнесами акционеров корпорации ИСД. Бенефициарный собственник TROTIO HOLDINGS LIMITED не указан.

МинПром

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