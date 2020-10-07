Порт Пивденный лидирует по грузообороту среди морских портов в Украине Морской порт Пивденный лидирует по грузообороту среди морских портов в Украине. По оперативным данным главной диспетчерской, портовые операторы морского порта Пивденный за 9 месяцев текущего года обработали 46 млн 932 тыс. тонн грузов. Это больше на 21,4%, чем в прошлом году, сообщает администрация морского порта Пивденный.



Грузопереработка экспортных грузов в морском порту Пивденный составила 35 млн 775 тыс. тонн (+26,4% к показателям 2019 года), импортных — 5 млн 793 тыс. тонн (+9,5% к показателям 2019 года). Транзитных грузов было обработано 5 млн 063 тыс. тонн (+0,4% к показателям 2019 года), каботажных — 301,7 тыс. тонн (рост более, чем в 17 раз к показателям 2019 года).



Навалочных грузов было перегружено 40 109,1 (+21,9% к показателям предыдущего года), наливных грузов — 4 028,6 тыс. тонн (+23,4% к показателям 2019), генеральных — 2 794,4 тыс. тонн (+12% к показателям предыдущего года).



Львиную долю грузопереработки составили уголь, руда, зерновые грузы. Переработка контейнеров в морском порту Пивденный за отчетный период увеличилась на 16,7% по сравнению с предыдущим годом — 2 399,1 тыс. тонн (181 737 TEU).



Напомним, в порту Пивденный открыли пункт базирования кораблей Военно-морских сил Украины, здесь будут дислоцироваться патрульные катера типа Island.



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