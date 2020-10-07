Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Порт Пивденный лидирует по грузообороту среди морских портов в Украине

07.10.20 16:27 , Южный округ
печать
размер текста:

Морской порт Пивденный лидирует по грузообороту среди морских портов в Украине. По оперативным данным главной диспетчерской, портовые операторы морского порта Пивденный за 9 месяцев текущего года обработали 46 млн 932 тыс. тонн грузов. Это больше на 21,4%, чем в прошлом году, сообщает администрация морского порта Пивденный.

Грузопереработка экспортных грузов в морском порту Пивденный составила 35 млн 775 тыс. тонн (+26,4% к показателям 2019 года), импортных — 5 млн 793 тыс. тонн (+9,5% к показателям 2019 года). Транзитных грузов было обработано 5 млн 063 тыс. тонн (+0,4% к показателям 2019 года), каботажных — 301,7 тыс. тонн (рост более, чем в 17 раз к показателям 2019 года).

Навалочных грузов было перегружено 40 109,1 (+21,9% к показателям предыдущего года), наливных грузов — 4 028,6 тыс. тонн (+23,4% к показателям 2019), генеральных — 2 794,4 тыс. тонн (+12% к показателям предыдущего года).

Львиную долю грузопереработки составили уголь, руда, зерновые грузы. Переработка контейнеров в морском порту Пивденный за отчетный период увеличилась на 16,7% по сравнению с предыдущим годом — 2 399,1 тыс. тонн (181 737 TEU).

Напомним, в порту Пивденный открыли пункт базирования кораблей Военно-морских сил Украины, здесь будут дислоцироваться патрульные катера типа Island.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:51
Из коронавирусного Фонда на ремонт дорог потратили 14 млрд грн
17:30
Всемирный банк поможет Украине перенять опыт Польши по реформе углепрома
17:10
Voestalpin оснастит новый завод оборудованием, экономящим тепло и энергию
16:46
УГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компании
16:08
В сентябре в Украине ожило автопроизводство
15:45
Украина установила рекорд по закачке газа в хранилища
15:28
В Украине существенно подорожает хлеб
15:12
Зеленые инвесторы начали массово подавать иски к Украине
14:57
В Китае ждут восстановления цен на сталь к концу октября
14:39
Всемирный банк пророчит Украине рост бедности из-за кризиса
14:23
Укрзализныця решила ремонтировать локомотивы Метинвеста
14:02
СБУ требует возобновить налоговые проверки предприятий
13:43
Газпром не собирается платить Польше 7,6 млрд долл. штрафа
13:26
Всемирный банк считает, что повышение минималки увеличит госдолг Украины
13:09
Польша наложила на Газпром штраф в 7,6 млрд долл.
12:52
Antofagasta хочет добывать медь в Миннесоте
12:29
В Раде предложили выделить Минстратегпрому дополнительные 5 млрд грн
12:15
Tesla договаривается с BHP о поставках никеля
12:07
Электроэнергия в Украине подорожает на 30%
11:59
Кабмин намерен объединить Центрэнерго с госшахтами
06.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!