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Украина установила рекорд по закачке газа в хранилища

07.10.20 15:45 , Бизнес Цензор
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Поставки природного газа в Украину из стран Европы в январе-сентябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 28% или на 3,2 млрд куб. м – до 14,8 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

"За последние пять лет это рекордный объем поставок газа из ЕС. Отмечу, что в Украину импортируется только треть от ввезенного газа. Остальное по заказу трейдеров идет в подземные хранилища газа. Дополнительные объемы на хранении усиливают энергетическую безопасность государства и возможности внутреннего рынка, поскольку в случае необходимости позже украинские трейдеры смогут договориться с владельцем о покупке этого газа, который уже находится на нашей территории", – отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

В частности, из Словакии за девять месяцев поступило 9,7 млрд куб. м газа (+33% к аналогичному периоду прошлого года), из Венгрии – 3,7 млрд куб. м куб. м (+14%), Польши – 1,5 млрд куб. м (+33%).

В том числе "виртуальным реверсом" (backhaul), ставшим доступным с начала 2020 года, импортировано 46% общего объема или 6,8 млрд кубометров. В частности, со стороны Словакии – почти 3,1 млрд куб.м, Венгрии – 2,8 млрд кубометров и Польши – 1 млрд куб. м газа.

По данным Оператора ГТС, 9,8 млрд куб. м импортированных с начала года объемов были направлены в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад", из них 6,1 млрд куб. м поступили в режиме "shorthaul - таможенный склад", а 3,8 млрд куб. м – в режиме "граница - таможенный склад".

В целом транспортировку газа из ЕС в Украину в январе-сентябре заказали 72 трейдера, из которых 45 – украинских и 27 иностранных, а услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовалось более 50 заказчиков.

Напомним, Украина уже почти пять лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая топливо исключительно на своей западной границе.

МинПром

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