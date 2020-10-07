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В Украине существенно подорожает хлеб

07.10.20 15:28 , Интерфакс Украина
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Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) прогнозирует подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца нынешнего года на 10-15%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В первую очередь к подорожанию хлеба приведет рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.

"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15%, цены не вырастут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", - сказал вице-президент ВАП Юрий Дученко.

По его словам, с начала года стоимость пшеницы (50% себестоимости хлеба) выросла на 40%, и только за сентябрь - на 25%. Кроме того, существенно повысились цены на сахар (чему, по мнению Дученко, нет экономического обоснования), на подсолнечное масло, логистические услуги, энергоносители. Компании также существенно нарастили расходы на меры предосторожности, связанные с COVID-19.

МинПром

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