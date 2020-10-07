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В Китае ждут восстановления цен на сталь к концу октября

07.10.20 14:57 МеталлТорг
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Как сообщает Mysteel.com, в октябре внутренние цены на сталь в КНР могут еще больше снизиться или даже на некоторое время разниться по регионам, прежде чем у них появится шанс на восстановление, рассказал Ван Цзяньхуа, главный аналитик Mysteel в своем обзоре рынка за октябрь, объяснив, что восстановление может начаться, если китайские сталелитейные заводы будут вынуждены снизить объем производства в ответ на снижение цен с начала сентября.

Что касается спроса, темпы реализации многих строительных проектов в Северном и Северо-Западном Китае могут ускориться в октябре, а потребление стали производителями автомобилей, бытовых электроприборов и оборудования останется устойчивым, предсказал Ван Цзяньхуа.

Потребление за весь месяц в октябре может показаться медленнее из-за меньшего количества рабочих дней, поскольку с 1 по 8 октября по всей стране отмечается национальный праздник, отметил он, добавив, что запасы стали могут снизиться на 500 000–1 млн тонн за весь месяц.

В октябре многие отечественные доменные заводы могут проводить техническое обслуживание либо из-за больших запасов стали на заводе, либо из-за сокращения производства в ответ на ограничения, введенные местными властями для борьбы с загрязнением, сказал Ван Цзяньхуа, а с 27 сентября – электродуговые производства.

Запасы стали, особенно арматуры, по-прежнему намного выше, чем год назад, и в связи с длительными каникулами запасы стали могут увеличиваться в течение этого периода. Это, в свою очередь, может оказать давление на цены вскоре после праздника, особенно в таких регионах, как Северо-Восточный Китай или в таких городах, как Пекин, Наньчан в Цзянси и Нанкин в Цзянсу в Восточном Китае, а также Чэнду в Сычуани и Чунцин в Юго-Западном Китае, согласно мониторингу Mysteel.

В сентябре видимое потребление нерафинированной стали в Китае оценивалось в 95 млн тонн, что немного ниже, чем 96,7 млн тонн в августе, в то время как дневное потребление в этом месяце было выше, чем в августе из-за однодневной разницы.

МинПром

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