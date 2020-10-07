Всемирный банк пророчит Украине рост бедности из-за кризиса

Экономический кризис приведет к повышению уровня бедности в Украине. Для снижения бедности необходим устойчивый экономический рост. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.
Как отмечается в прогнозе, бедность, рассчитанная на основе международной черты бедности в 5,5 долл. в день, является низкой в Украине и, как ожидается, вырастет на 0,2 п.п. в 2020 году до 2,3%.
При более высоких порогах рост бедности будет больше. При этом ожидается, что уровень бедности, который будет рассчитан на основе национальной черты бедности Всемирного банка для Украины, увеличиться на 2 п.п. в 2020 году.
"Устойчивый экономический рост необходим для снижения уровня бедности в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.
Напомним, уровень бедности по национальной методологии Всемирного банка для Украины снизился с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году.