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СБУ требует возобновить налоговые проверки предприятий

07.10.20 14:02 , Укринформ
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Служба безопасности Украины обратится с письмом в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.

Об этом сказал на брифинге начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Укринформ.

"СБУ сегодня будет обращаться с письмом в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок", - сказал И.Витюк.

Он отметил, что в связи с карантином такие проверки были прекращены. В частности, срочность обусловлена ​​тем, что Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривень. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По словам И.Витюка, все эти предприятия, которых около тысячи, воспользовались услугами указанного конвертационного центра с целью уклонения от уплаты налогов и с целью хищения бюджетных государственных средств.

"Для того чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены", - пояснил он.

И.Витюк подчеркнул, что благодаря взаимодействию с Государственной налоговой службой значительная часть этих предприятий уже прекратила свою деятельность. А относительно тех, которые еще функционируют, налоговая срочно принимает меры для прекращения их деятельности, добавил он.

МинПром

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