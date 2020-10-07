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Газпром не собирается платить Польше 7,6 млрд долл. штрафа

07.10.20 13:43 , Интерфакс
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"Газпром" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на монополию штрафа в размере около 6,467 млрд евро, собирается обжаловать этот штраф, говорится в заявлении компании.

"Газпром" и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта "Северный поток 2". Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования", - отметили в "Газпроме".

"Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток 2". "Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши. При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении.

Ранее UOKiK сообщил, что наложил штраф на "Газпром" в размере свыше 29 млрд злотых (7,6 млрд долл. по текущему курсу) и штраф свыше 234 млн злотых (61 млн долл.) на 5 остальных компаний, участвующих в строительстве газопровода. Как пояснил глава регулятора Томаш Хрустны, который был процитирован в пресс-релизе, эти штрафы - "следствие отсутствия согласия (UOKiK - ИФ) на сделку "Северный поток 2".

"Разбирательство, проведенное польским антимонопольным органом, показало, что в 2017 г., несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний заключили ряд соглашений о финансировании "Северного потока 2", что в результате было подтверждением их важной и необходимой роли во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и ряда полномочий, например, возможности вмешательства в деятельность "Северного потока 2", - отмечалось в сообщении польского регулятора.

Поскольку компании действовали преднамеренно, поэтому они были наказаны максимальными финансовыми санкциями - 10% их годового оборота, пояснили в UOKiK.

"Я не нашел никаких смягчающих обстоятельств. Действия 6 компаний оказали отрицательное влияние на конкуренцию на рынке газа в Польше. С точки зрения энергетической безопасности это предприятие делит Европу на две части, с границей на Одере", - пояснил Т.Хрустны.

МинПром

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