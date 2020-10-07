Всемирный банк считает, что повышение минималки увеличит госдолг Украины Инициатива правительства Украины по увеличению минимальной заработной платы в 2021 году может привести к увеличению бюджетного дефицита до более чем 6,0% от ВВП. Кроме того, повышение минимальной зарплаты приведет росту общих потребностей в финансировании до более чем 13% от ВВП. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.



Как отмечается в прогнозе, макрофискальные риски для Украины связаны с существенными потребностями в финансировании, при этом потребности в выплате госдолга оцениваются в размере более 7% от ВВП в 2021 и 2022 годах.



При этом Украина по-прежнему рассчитывает привлечь 2,9 млрд долл. в виде дополнительного официального финансирования (от МВФ, ВБ и ЕС) в оставшуюся часть года. Если эти средства задержатся, правительству придется ограничить расходы или заимствовать больше внутри страны.



"Финансовые риски останутся высокими в среднесрочной перспективе. Таким образом, сдерживание давления на текущие расходы необходимо для поддержания бюджетного дефицита на более устойчивом уровне, а также для закрепления инфляционных ожиданий. Повышение заработной платы в государственном секторе также должно соответствовать реализации более широких реформ в сфере здравоохранения и образования и соответствовать росту производительности труда", - говорится в документе.



Напомним, Кабинет министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6% от валового внутреннего продукта (ВВП).



Напомним, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующие показатели заложены в проекте государственного бюджета на следующий год. Согласно проекту, запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 грн.



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