Украина подписала с ЕС соглашения на 390 млн евро – Шмыгаль В рамках саммита Украина-ЕС между сторонами были подписаны соглашения на общую сумму 390 млн евро. Среди них три соглашения с Евросоюзом и два - с Европейским инвестиционным банком. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Так, с ЕС были подписаны такие соглашения:



10 млн евро в рамках "Климатического пакета для стабильной экономики в Украине" будут направлены на различные мероприятия по развитию экономики.



30 млн евро в рамках "Программы ЕС "Крепкие регионы" будут выделены на помощь восточным областям Украины для преодоления негативных последствий пандемии и российской агрессии.



20 млн евро будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.



С Европейским инвестиционным банком были заключены такие соглашения:



300 млн евро в рамках соглашения о финансировании проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" будут направлены на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине;



30 млн евро займа, предусмотренные гарантийной соглашением "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" пойдут на закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове) и 22 сортировочных депо в целом и на внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов.



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