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Запрет на использование вагонов сверх сроков эксплуатации создаст дефицит подвижного состава

07.10.20 11:42 , Металлургпром
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Ассоциации горняков, металлургов и ферросплавщиков Украины обратились к премьер-министру Украины, министру инфраструктуры Украины, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, и.о. председателя Государственной регуляторной службы Украины, председателю правления АО "Укрзализныця" по вопросу ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов.

Инициативы вагоностроительных компаний по ограничению сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы и запрет использования иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза иметь крайне негативные последствия для всей экономики Украины, отметили в ассоциации.

"Прямолинейный запрет на продолжение сверхнормативного срока использования вагонов приведет к списанию 89 тыс. единиц вагонов всех типов, создаст огромный дефицит на рынке подвижного состава, приведет к существенному сокращению промышленного производства, потери рабочих мест и отчислений в государственный бюджет", - говорится в документе.

Ассоциации горняков, металлургов и ферросплавщиков настаивают на необходимости проводить разумную и взвешенную политику, направленную на улучшение условий ведения бизнеса с соблюдением баланса интересов участников рынка, а также экономической и национальной безопасности Украины.

Ассоциации предложили ограничения на продление срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы и не вводить ограничения для специализированных вагонов (полувагоны для перевозки окатышей, агломерата и кокса, так называемые "окатышевозы" и "коксовозы"), а в случае введения таких ограничений для окатышевозы / коксовозив, предусматривать продление до 3-кратного срока их службы (45 лет).

Ранее сообщалось, что вагоностроители потребовали от правительства Украины немедленно ввести полный запрет ввоза в страну грузовых вагонов с истекшим и / или продленным сроком эксплуатации всех юрисдикций, а также усилить технические требования и ответственность к эксплуатации продленных вагонов. Кроме того, в требованиях завода к руководству государства говорится о запрете использования иностранных вагонов во внутренних перевозках (режим временного ввоза).

МинПром

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