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Трамп требует выделить 25 млрд долл. авиакомпаниям, увольняющим тысячи сотрудников

07.10.20 11:25 , Интерфакс
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс должен в срочном порядке предоставить 25 млрд долл. авиакомпаниям в качестве помощи для выплат ими заработной платы работникам, массовые увольнения которых начались из-за значительно сокращения полетов на фоне пандемии коронавируса.

В своем твиттере Д.Трамп призвал законодателей "немедленно одобрить выплату 25 млрд долл. на финансирование выплат авиакомпаниями заработной платы".

"Я подпишу это сейчас же!" - написал он, заявив, что Конгресс может использовать не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям и отдельной программы поддержки малого бизнеса.

Американские авиакомпании American Airlines и United Airlines на прошлой неделе начали процесс увольнения общей сложности 32 тыс. рабочих и служащих, но заявили, что они изменят курс, если законодатели достигнут соглашения о новой правительственной программе финансирования выплат заработной платы.

Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере 25 млрд долл., одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.

МинПром

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