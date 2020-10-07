Трамп требует выделить 25 млрд долл. авиакомпаниям, увольняющим тысячи сотрудников Президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс должен в срочном порядке предоставить 25 млрд долл. авиакомпаниям в качестве помощи для выплат ими заработной платы работникам, массовые увольнения которых начались из-за значительно сокращения полетов на фоне пандемии коронавируса.



В своем твиттере Д.Трамп призвал законодателей "немедленно одобрить выплату 25 млрд долл. на финансирование выплат авиакомпаниями заработной платы".



"Я подпишу это сейчас же!" - написал он, заявив, что Конгресс может использовать не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям и отдельной программы поддержки малого бизнеса.



Американские авиакомпании American Airlines и United Airlines на прошлой неделе начали процесс увольнения общей сложности 32 тыс. рабочих и служащих, но заявили, что они изменят курс, если законодатели достигнут соглашения о новой правительственной программе финансирования выплат заработной платы.



Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере 25 млрд долл., одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



