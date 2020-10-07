Германия отказалась брать на баланс государства Thyssenkrupp Правительство Германии отвергло вариант частичной национализации проблемного промышленного конгломерата Thyssenkrupp, которую предложил крупнейший германский профсоюз IG Metall.



Как заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер, национализация не поможет решить проблемы сектора и не является подходящим ответом на имеющиеся вызовы.



По итогам первых трех кварталов 2020 г. Thyssenkrupp Steel Europe, металлургическое подразделение группы, понесло операционные убытки объемом около 700 млн евро. Аналитики называют основными проблемами компании дороговизну сырья, падение спроса со стороны автомобилестроения и конкуренцию со стороны китайской продукции.



Заместитель наблюдательного совета корпорации Юрген Кернер, занимающий также пост казначея IG Metall, предложил, чтобы правительство земли Северный Рейн — Вестфалия приобрело пакет акций Thyssenkrupp и таким образом оказало финансовую поддержку компании. Другая германская земля Нижняя Саксония входит в число акционеров таких корпораций, как Volkswagen и Salzgitter.



Премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лаше заявил, что государство готово помочь Thyssenkrupp Steel с внедрением водородных технологий, но вопрос об иной финансовой поддержке не ставится на повестку дня.



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