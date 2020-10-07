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Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины на 5,5%

07.10.20 10:27
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Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньшим, чем во многих странах региона – на уровне 5,5%, отмечает Всемирный банк (ВБ).

"Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным - 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ", – говорится в опубликованном ВБ в среду Обзоре экономики Европы и Центральной Азии "COVID-19 и человеческий капитал".

По сравнению с июньским обзором, прогноз спада ВВП Украины ухудшен на 2 процентных пункта, на 2021 год – на 1,5 п.п.

"Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности", – подчеркнул банк.

ВБ уточнил, что согласно негативному сценарию рост ВВП Украины в следующем году может бать еще меньшим – всего 1%.

Правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.

Нацбанк Украины ожидал спада в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.

МинПром

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