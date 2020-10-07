США окажут прямую финподдержку горнодобывающей компании Американские власти приняли решение о выделении $25 млн. из средств государственной Финансовой корпорации по международному развитию (DFC) на приобретение пакета акций зарегистрированной в Ирландии компании TechMet, которая занимается добычей редких металлов.



Как отметил генеральный директор TechMet Брайен Менелл, это первый случай, когда правительство США напрямую вкладывает средства в иностранную горнодобывающую компанию.



В настоящее время ирландская компания добывает ванадий, олово, вольфрам и редкоземельные металлы в ряде африканских стран и выпускает литийионные аккумуляторы в Канаде. Средства, предоставленные DFC, предназначаются для финансирования нового проекта компании по добыче никеля и кобальта в Бразилии. По предварительным оценкам, месторождение Piaui содержит до 72 млн. т этих металлов.



Как заявляет Адам Белер, руководитель DFC, американские власти будут продолжать вкладывать средства в производство металлов, используемых для изготовления аккумуляторов, а также редкоземельных металлов, чтобы снизить критическую зависимость от китайского импорта.



Тем временем компания Macquarie Group призывает увеличить капиталовложения в новые никелевые проекты. По ее оценкам, в 2020 г. мировое потребление никеля сократится на 7,3% по сравнению с прошлым годом, а мировой рынок этого металла на ближайшие годы перейдет в состояние избытка предложения. Но в 2024 г. спрос и предложение сбалансируются, а с 2025 г. рынок может столкнуться со значительным дефицитом.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



