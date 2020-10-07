ЗСТ с ЕС должна соответствовать экономическим реалиям - Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зона свободной торговли Украины с ЕС должна соответствовать нынешним экономическим реалиям, в которых находятся Украина и ЕС.



"Мы договорились максимально использовать его (Соглашения об ассоциации Украины с ЕС – Ред.) механизмы, чтобы и дальше развивать наши торговые отношения, и углублять экономическую интеграцию между Украиной и Европейским союзом. В то же время наша делегация представила свое видение об обновлении Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторального взаимодействия. Зона свободной торговли должна отвечать реалиям сегодняшнего дня, как украинской экономики, так и экономики и законодательного поля ЕС", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник в Брюсселе.



Зеленский указал, что в фокусе дискуссий была интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС, интеграция энергетических рынков Украины и ЕС, взаимодействие в реализации европейского "зеленого курса".



Президент Украины подчеркнул, что стороны будут двигаться и в направлении Соглашения о промышленном "безвизе". Он отметил, что на днях начала свою работу экспертная комиссия ЕС, которая оценит готовность Украины к заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.



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