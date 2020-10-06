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Кабмин согласился на создание АО с участием госшахт и Центрэнерго

06.10.20 18:02 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1215-р от 5 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно тексту документа Кабмин решил согласиться с предложением межведомственной рабочей группы о создании акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Правительство также решило "принять к сведению предложение ООО "ДТЭК Добропольеуголь" о расторжении по соглашению сторон договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Добропольеуголь" от 22 декабря 2010 года".

Согласно утвержденному распоряжением плану мероприятий по его реализации Фонд государственного имущества до 7 октября 2020 года обязан предпринять меры для прекращения договора аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия "Добропольеуголь", заключенного с ООО "ДТЭК Допропольеуголь", входящим в холдинг ДТЭК.

ФГИ и Минэнерго обязаны завершить процесс возвращения имущественного комплекса "Добропольеугля" в госсобственность до 25 января 2021 года.

При этом ДТЭК обязан погасить задолженность по арендной плате и пене за весь срок действия договора, обеспечить компенсацию амортизационного фонда за счет движимого имущества ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и зафиксировать отказ от права на получение компенсации всех неотъемлемых улучшений, выполненных во время действия договора аренды.

Дальше специальная комиссия в составе представителей Минэнерго, Фонда государственного имущества и ПАО "Центрэнерго" должна до конца года провести инвентаризацию и аудита государственных угледобывающих предприятий, определив перечень эффективных шахт установленной производственной мощностью не более 4,2 млн тонн угля марки "Г" в год, имущество которых может быть внесено в уставный капитал общества, которое будет создан на базе "Центрэнерго".

До 31 марта 2021 года эта комиссия обязана внести на рассмотрение Кабмина проект решения о создании акционерного общества, в уставный капитал которого будут переданы корпоративные права ПАО "Центрэнерго" и имущество государственных шахт.

МинПром

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