Метинвест среди 5 лучших металлургических компаний мира по цифровым коммуникациям Украинская Группа "Метинвест" вошла в топ-5 лучших металлургических компаний мира по цифровым коммуникациям по версии Worldsteel.



Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel) ежегодно проводит конкурс Steelie Awards, присуждая награды компаниям или отдельным лицам за их вклад в сталелитейную промышленность в течение одного года в ряде категорий, влияющих на отрасль.



В понедельник Worldsteel опубликовала предварительные результаты 11-го сезона премии, согласно которому "Метинвест" вошел в шорт-лист победителей в категории "Цифровые коммуникации". Компанию украинскому холдингу составили JSW Steel, Tata Steel, POSCO и Ternium.



Награды в рамках премии вручаются также в таких категориях как инновации, устойчивое развитие, образование, коммуникации. Worldsteel объявит победителей премии в среду, 14 октября.



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