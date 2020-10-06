Сокращение срока эксплуатации грузовых вагонов противоречит нормам ЕС Намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.



По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.



"В европейских директивах вообще отсутствует такой термин, как "нормативный срок службы вагонов". Вагон эксплуатируется до тех пор, пока его техническое состояние позволяет это делать. Более того, у нас за техническим состоянием собственники все следят, и ни один вагон не выйдет на пути общего пользования с просроченным плановым видом ремонта, текущим ремонтом, которые выполняют структурные подразделения "УЗ", - объяснила Н.Петриченко.



Кроме того, она подчеркнула, что принятие такого решения в условиях кризиса негативно скажется на объемах грузоперевозок железной дорогой, поскольку грузоотправители будут искать альтернативные виды транспортировки грузов.



"Сейчас в той ситуации экономической, в которой мы сейчас все оказались в связи с пандемией вводить вот такие меры, это крайне негативно. Это скажется на работе всего транспорта в целом. В итоге предприятия вынуждены будут все больше и больше переходить на альтернативный вид транспорта – авто, река, что, по сути, мы сейчас и видим", - сказала Н.Петриченко.



По ее мнению, намерение Мининфраструктуры и "Укрзализныци" сократить срок эксплуатации вагонов является необдуманным шагом.



"Мы считаем, что это необдуманный шаг со стороны "УЗ" и Мининфраструктуры, и нельзя так резко менять векторность деятельности", - подчеркнула Н.Петриченко.



Ранее в "Укрметаллургпроме" заявили, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.



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