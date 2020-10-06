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В Украине заготовка лома упала на 12%

06.10.20 17:12 , Первый Деловой телеканал
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Украинские предприятия-заготовщики металлического лома (черных металлов) с января по сентябрь 2020 года существенно уменьшили заготовление лома — на более чем 12% в сравнении с январем-сентябрем 2019 года.

О такой малоприятной тенденции информировала Украинская ассоциация вторичных металлов (УАВтормет) в социальных сетях. Как сообщили в ассоциации, в нынешнем году предприятия-заготовщики лома заготовили его всего 2 млн 190 тыс. тонн. Соответственно упали экспорт и импорт металлолома. Так за границу украинцы отправили 25,2 тыс. тонн металлического вторсырья, почти на 38% меньше прошлогоднего.

С импортом тоже дела обстоят неважно. В этом году мы приобрели только 13,6 тыс. тонн лома, почти на 69% меньше прошлого года.

Из металлолома выплавляют сталь. По сведениям ассоциации, чтобы получить 20 млн тонн стали, нужно 2,750 млн тонн привозного вторсырья. И в этом году. А в прошлом нужно было более 3 млн тонн.

В ассоциации дали прогноз, что в 2020 году Украина отправит на экспорт и закупит за рубежом по 30 тыс. тонн металлолома. В прошлом же году обе цифры были больше: купили украинцы 47,7 тыс. тонн лома, а продали почти 50 тыс. тонн.

МинПром

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