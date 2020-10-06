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АвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техники

06.10.20 16:31 , Бизнес Цензор
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Министество обороны вместе с другими силовыми ведомствами и предприятиями ищут замену ЧАО "АвтоКрАЗ" в качестве поставщика грузовых автомобилей повышенной проходимости из-за невыполнения отечественным автомобильным заводом условий государственных контрактов.

Об этом сообщает неправительственная организация StateWatch со ссылкой на копию письма за подписью заместителя министра обороны Александра Миронюка, передает БизнесЦензор.

Соответствующее письмо в Минобороны подготовили в ответ на жалобы руководства "АвтоКрАЗ" в адрес Кабмина на отсутствие государственного заказа на производство продукции оборонного назначения, несвоевременную выплату заработной платы и сокращение рабочих дней рабочих.

В Министерстве обороны указывают, что в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах предприятием "АвтоКрАЗ" систематически не выполнялись условия государственных контрактов. По данным министерства, задержки поставок составляли до пяти месяцев, что крайне негативно влияло на обеспеченность Вооруженных Сил автотехникой.

В письме Минобороны также отдельно обращает внимание на ненадлежащее качество продукции, которую производит "АвтоКрАЗ", ссылаясь на многочисленные обращения военных частей ВСУ.

В Минобороны отмечают, что несмотря на неоднократные обращения со стороны военного министерства по устранению указанных недостатков, руководством "АвтоКрАЗ" так и не были приняты действенные меры по исправлению ситуации.

В то же время, в Минобороны отмечают, что министерство готово к сотрудничеству с ЧАО "АвтоКрАЗ" в вопросах закупки продукции предприятия, в рамках выполнения действующего государственного оборонного заказа в 2020 году между Минобороны и заводом был заключен государственный контракт на закупку седельных тягачей повышенной проходимости.

ПАО "АвтоКрАЗ" входит в состав финансово-промышленной группы "Финансы и кредит", подконтрольной Константину Жеваго.

Компания выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных Силах Украины.

МинПром


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