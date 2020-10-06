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Украинцы усиленно скупают автохлам из Европы

06.10.20 15:53 , Бизнес Цензор
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В сентябре свою первую регистрацию в Украине прошли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 56% больше, чем годом ранее и на 9% больше относительно предыдущего месяца. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Количество сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 7,6 тыс. шт. В результате растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили более 82% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 6,1 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте Ford. В течение сентября было зарегистрировано 3,3 тыс. б/у-шных Фордов.

Третьей по популярности стала Renault с результатом – 3,1 тыс. авто.

Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали чуть более 3 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров – Opel, в сентябрьском зачете которого 2,1 тыс. украинских номеров.

Всего за три квартала 2020 года украинскую прописку получили 242,3 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раз больше количества проданных в стране за тот же период новых легковых автомобилей.

МинПром

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