Украинцы усиленно скупают автохлам из Европы В сентябре свою первую регистрацию в Украине прошли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 56% больше, чем годом ранее и на 9% больше относительно предыдущего месяца. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.



Количество сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 7,6 тыс. шт. В результате растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили более 82% первичного рынка легковых авто.



Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 6,1 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.



На втором месте Ford. В течение сентября было зарегистрировано 3,3 тыс. б/у-шных Фордов.



Третьей по популярности стала Renault с результатом – 3,1 тыс. авто.



Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали чуть более 3 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров – Opel, в сентябрьском зачете которого 2,1 тыс. украинских номеров.



Всего за три квартала 2020 года украинскую прописку получили 242,3 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раз больше количества проданных в стране за тот же период новых легковых автомобилей.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



