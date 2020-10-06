Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В ВОЗ расстроены, что европейцы устали от коронавируса

06.10.20 15:32 , РБК Украина
печать
размер текста:

На сегодня в Европе растет апатия к коронавирусу COVID-19. Новые данные показывают, что в отдельных странах от него "устали" более 60% населения.

Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Ханс Клюге, передает Sky News.

По его словам, утомляемость измерялась различными способами в 27 странах, но, по оценкам ВОЗ, в некоторых местах она охватила более 60% населения. Он также призвал власти европейских стран взаимодействовать с населением.

"Граждане - это центральная часть решения проблемы пандемии, и политики должны относиться к ним соответственно", - заявил Х.Клюге.

Отметим, предупреждение от ВОЗ прозвучало на фоне опасений по поводу второй волны COVID-19 в ряде стран, включая Великобританию, Францию и Испанию.

Напомним, ранее глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан заявил, что до 10% населения Земли могло заразиться COVID-19 с начала пандемии.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Кабмин согласился на создание АО с участием госшахт и Центрэнерго
17:53
Сокращение срока эксплуатации грузовых вагонов противоречит нормам ЕС
17:28
Метинвест среди 5 лучших металлургических компаний мира по цифровым коммуникациям
17:12
В Украине заготовка лома упала на 12%
16:53
Украина хочет получить свободный доступ к автоперевозкам в рамках ЕС — Криклий
16:31
АвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техники
16:12
Украинцы стали придерживать валюту
15:53
Украинцы усиленно скупают автохлам из Европы
15:11
В Украине не спеша, но уверенно дорожает автогаз
14:54
Вторая волна пандемии может затормозить восстановление экономики ЕС
14:38
Нафтогазу предрекли 4 убыточных года
14:19
Украина оснастит двигателями турецкие крылатые ракеты
14:09
В Бразилии решили запустить еще одну доменную печь
13:47
Промпредприятия Германии наращивают производство 4 месяц подряд
13:34
В Замбии хотят расширить производство меди
13:12
В парламенте уверяют, что Украине не грозит отмена безвиза с ЕС
12:56
Voestalpine запустила полностью автоматизированную установку непрерывного литья
12:37
В Великобритании опубликовано руководство по защитным мерам против импорта стали
12:17
Россия хочет запретить импорт железнодорожных колес Интерпайпа
12:04
Tata Steel Europe опровергла сообщения о продаже британского актива китайцам
05.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!