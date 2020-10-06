В ВОЗ расстроены, что европейцы устали от коронавируса На сегодня в Европе растет апатия к коронавирусу COVID-19. Новые данные показывают, что в отдельных странах от него "устали" более 60% населения.



Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Ханс Клюге, передает Sky News.



По его словам, утомляемость измерялась различными способами в 27 странах, но, по оценкам ВОЗ, в некоторых местах она охватила более 60% населения. Он также призвал власти европейских стран взаимодействовать с населением.



"Граждане - это центральная часть решения проблемы пандемии, и политики должны относиться к ним соответственно", - заявил Х.Клюге.



Отметим, предупреждение от ВОЗ прозвучало на фоне опасений по поводу второй волны COVID-19 в ряде стран, включая Великобританию, Францию и Испанию.



Напомним, ранее глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан заявил, что до 10% населения Земли могло заразиться COVID-19 с начала пандемии.



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