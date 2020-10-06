В Украине не спеша, но уверенно дорожает автогаз

Розничные сети 6 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".
AMIC в среднем повысила цену на 4 коп./л, до 11,97 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,99 грн/л (+10коп./л к 5 октября). На станциях UPG автогаз подорожал на 20 коп./л, до 12,05 грн/л.
Сеть АЗК BVS подняла цены на 10 коп./л, до 12,09 грн/л. Такие сети как "Параллель", "Нефтек", "Рур груп" и Mango повысили цены на 5–38 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 6 октября составила 12,12 грн/л (+2 коп./л).
По состоянию на 5 октября средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 19 760 грн/т.