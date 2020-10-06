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Вторая волна пандемии может затормозить восстановление экономики ЕС

06.10.20 14:54 , Укринформ
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Вторая волна пандемии коронавируса COVID-19 в мире может задержать экономическое восстановление еврозоны. Как передает Укринформ со ссылкой на Reuters, об этом заявила во вторник президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Сейчас мы опасаемся, что меры сдерживания (пандемии COVID-19 - ред.), которые должны быть приняты правительствами (стран еврозоны - ред.), повлияют на это восстановление, поэтому вместо V-образной формы, к которой мы все стремимся и на которую мы надеемся, мы боимся, что она может иметь вторую неустойчивую "V", - сказала она.

В июне К.Лагард заявляла, что еврозона "вероятно, прошла" тяжелый этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно базовому сценарию ЕЦБ экономика блока может сократиться на 8,7% в 2020 году после весеннего карантина для сдерживания вспышки коронавируса.

Уже тогда она призвала подготовиться к возможной второй волне.

МинПром

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