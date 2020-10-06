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Нафтогазу предрекли 4 убыточных года

06.10.20 14:38 , Хвиля
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Министерство финансов Украины прогнозирует, что компания "Нафтогаз" в ближайшие четыре года понесет убытки свыше 21 млрд грн. Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на данные отчета Минфина.

Согласно отчету о фискальных рисках в 2020 году убытки "Нафтогаза" превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году компания недосчитается 7,5 млрд грн, в 2022 году "Нафтогаз" потеряет 5,4 млрд грн, а в 2023 году убытки составят еще 4,4 млрд грн.

В Министерстве финансов отметили, что в 2020 году ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей – на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%. В 2021 году объемы реализации газа снизятся еще на 1 млрд куб м, или на 5,5%. По оценкам Минфина, роста объемов реализации газа компанией "Нафтогаз" в 2022-2023 годах не предвидится.

Напомним, в Украине на рынке газа для населения заработал поставщик "последней надежды", которым стал "Нафтогаз". По информации Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, к компании "Нафтогаз" уже перешли 410 тыс. бытовых потребителей. Так, они будут получать топливо от "Нафтогаза" в течение 60 дней и за это время должны найти себе новых поставщиков.

МинПром

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