Украина оснастит двигателями турецкие крылатые ракеты Украина будет поставлять в Турцию современные двигатели для новейших крылатых ракет. Об этом сообщает Defence blog.



Информационное агентство Defense Express со ссылкой на систему ProZorro сообщило, что ГП "Ивченко-Прогресс" подписало ряд контрактов на закупку новейших компонентов авиационных двигателей для новых турбореактивных двигателей АИ-35, которыми будут оснащаться новые турецкие крылатые ракеты.



ГП "Ивченко-Прогресс" разработало двигатели АИ-35 для беспилотных авиационных комплексов и перспективных крылатых ракет.



В настоящее время Турция разрабатывает новую крылатую ракету в рамках программы Gezgin. Согласно информации из открытых источников новые ракеты будут похожи на "Томагавк" и иметь модульную конструкцию.



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