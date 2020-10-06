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Промпредприятия Германии наращивают производство 4 месяц подряд

06.10.20 13:47 , Интерфакс Украина
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Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны.

Рост показателя был зафиксирован четвертый месяц подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,6%, по данным Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали увеличения показателя на 2,5%.

В июле заказы промпредприятий ФРГ выросли на 3,3% в помесячном выражении, а не на 2,8%, как сообщалось ранее.

Зарубежный спрос увеличился на 6,5%, в том числе заказы из стран еврозоны выросли на 14,6%, а из других государств - на 1,5%.

Заказы на потребительские товары увеличились на 4,2% относительно июля, на промежуточные товары - на 4,5%.

Общий объем заказов промпредприятий в августе относительно того же месяца 2019 года сократился на 2,2%.

МинПром

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