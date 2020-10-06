В Замбии хотят расширить производство меди Компания Lubambe Copper Mine, находящаяся в совместной собственности южноафриканской Lubambe Copper Mine, бразильской Vale и замбийского государственного холдинга ZCCM, разработала проект расширения производства медного концентрата.



Как сообщил генеральный директор компании Ник Боуэн, предполагается строительство подземного рудника для разработки нового участка месторождения, содержащего 135 млн т руды с содержанием 3,65% меди и 0,05% кобальта.



Компания приступает к составлению ТЭО проекта и готовит документы для получения новых разрешений от правительства Замбии. Начало строительства предварительно намечено на 2023 г., а ввод в строй новой шахты — на 2028 г.



В последние годы Lubambe выдавала порядка 15-25 тыс. т меди в концентрате в год. После ввода в эксплуатацию нового рудника производительность предприятия должна возрасти до 90 тыс. т с перспективой расширения до 160 тыс. т в год.



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