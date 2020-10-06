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Voestalpine запустила полностью автоматизированную установку непрерывного литья

06.10.20 12:56 , МеталлТорг
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Как сообщает RaiwayNews, австрийская компания Voestalpine (Metal Engineering Division) вводит в строй новую, полностью автоматизированную установку непрерывного литья на своем производстве в Донавиц.

Это позволит Группе еще больше повысить качество марок стали, которые используются при производстве высокотехнологичных конечных продуктов. Ультрасовременный объект представляет собой объем инвестиций около 90 млн евро и имеет годовую производственную мощность в 1 млн. тонн.

Будь то транспортная отрасль, энергетический сектор или железнодорожная инфраструктура, стандарты качества и требования к несущей способности, предъявляемые к используемым материалам, постоянно повышаются.

Новая машина непрерывного литья заготовок CC4 на заводе в Донавиц, заменяющая существующее оборудование, которое эксплуатируется более 40 лет, позволяет Voestalpine немедленно начать производство сталей еще более высокой чистоты с оптимальными свойствами поверхности.

"Новая установка непрерывного литья под давлением в Донавиц - важный шаг в укреплении нашей лидирующей позиции на высокотехнологичных рынках, таких как железнодорожная инфраструктура, которая продолжает стабильно развиваться, несмотря на сложный экономический климат. В то же время эти инвестиции представляют собой значительный шаг в обеспечении безопасности объекта Донавиц на долгие годы", - объясняет Герберт Эйбенштайнер, председатель правления Voestalpine AG.

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