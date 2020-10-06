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В Великобритании опубликовано руководство по защитным мерам против импорта стали

06.10.20 12:37 , МеталлТорг
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Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., департамент международной торговли Великобритании опубликовал руководство по защитным мерам, которые будут применяться к импорту стальной продукции в Соединенном Королевстве после завершения переходного периода Brexit, с 1 января 2021 г.

Чтобы защитить отечественных производителей стали, Соединенное Королевство примет систему тарифных квот (TRQ), в целом аналогичную той, которая действует в настоящее время в Европейском Союзе. Впервые эти меры были введены Европейской комиссией в феврале 2019 года в ответ на резкий рост импорта, вызванный тарифами по Разделу 232 США.

В соответствии с системой, внедренной правительством Великобритании, основные страны и регионы, поставляющие стальную продукцию в Соединенное Королевство, получат определенные объемы TRQ, выделяемые импортерам в порядке очереди. Объемы квот будут регулироваться ежеквартально, а неиспользованные тоннажи будут автоматически перенесены на следующий квартал. Любой остаток на счете в конце года будет потерян и не будет перенесен на следующий период. После исчерпания квоты к любому последующему импорту в этих категориях будет применяться дополнительный тариф в размере 25%.

Как и в случае с системой ЕС, развивающиеся страны могут получить освобождение от мер, в зависимости от того, что их поставки в Великобританию остаются ниже 3% от общего объема указанной категории продуктов. Некоторые страны, включенные в квоты ЕС, будут исключены из списка Великобритании, поскольку их импорт был ниже порога в 3%. Поставщики из этих стран могут перенаправлять материалы на рынок Великобритании после 1 января 2021 года.

МинПром

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