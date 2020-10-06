Россия хочет запретить импорт железнодорожных колес Интерпайпа Минтранс РФ предложил запретить импорт украинских железнодорожных колес, в отношении которых и так действует заградительная пошлина. Об этом РБК сообщили источник в крупном железнодорожном операторе и собеседник в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), присутствовавший на совещаниях с министерством в начале сентября, где обсуждалась эта инициатива.



Решение будут принимать на уровне правительства, но ввести запрет планируется до конца 2020 года, добавили собеседники РБК.



В Минтрансе отказались от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу правительства и представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует транспорт. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщил, что ведомство не получало таких предложений от Минтранса.



В прошлом году крупнейший украинский производитель железнодорожных колес "Интерпайп" поставил на российский рынок 223 тыс. колес. При этом с апреля 2018 года до конца августа 2019 года в отношении украинских колес действовали антидемпинговые пошлины в размере 34,22% от их стоимости, введенные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Из-за дефицита колес ЕЭК приостанавливала действие этой пошлины с 25 августа 2019 года. Но с 2 июня 2020 года комиссия по инициативе Минтранса и РЖД снова ввела антидемпинговую пошлину в отношении "Интерпайпа".



Против возврата пошлины выступала ФАС, которая не увидела демпинга в поставках "Интерпайпа". Как писал "Коммерсантъ", служба сделала вывод, что на российском рынке доминирует Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) с долей более 50%. ФАС признала этот завод виновным в завышении цен на колеса в 2019 году, а "Интерпайп", по ее мнению, не занижал цену по сравнению с российскими конкурентами.



В случае запрета на продукцию "Интерпайпа" в России останутся только колеса от местных производителей.



Спрос на колеса на Украине сократился в несколько раз, поэтому существуют риски демпинга "Интерпайпа", даже несмотря на российские пошлины, считает гендиректор агентства "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. По его мнению, в условиях резкого сокращения спроса в России на новый подвижной состав и снижения цен на колеса российские производители ОМК и Evraz способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. При этом закрытие российского рынка для украинских колес может привести к удорожанию отечественной продукции, опасается собеседник РБК в крупном железнодорожном операторе.



Представитель Evraz отказался от комментариев, в ОМК и "Интерпайпе" не ответили на запросы РБК на момент публикации.



МинПром



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