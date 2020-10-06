Tata Steel Europe опровергла сообщения о продаже британского актива китайцам

Tata Steel назвала эту информацию "спекулятивной" в комментарии Fastmarkets в понедельник, 5 октября. "Мы хотели бы пояснить, что это спекулятивно и неверно", - сказал Fastmarkets представитель Tata Steel.
Связаться с Jingye Group для получения комментариев в понедельник в рабочее время в Азии не удалось.
Сталелитейный завод Tata Steel в Порт-Талботе, расположенный в Южном Уэльсе, является крупнейшим производителем стали в Соединенном Королевстве. Его мощность составляет около 5 млн тонн чугуна в год и 4,9 млн тонн стали в год. Завод производит горячекатаный и холоднокатаный рулон.