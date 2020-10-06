ArcelorMittal остановила одну печь, но запустила еще две Группа ArcelorMittal остановила для проведения капитального ремонта доменную печь на металлургическом комбинате в бельгийском Генте, но компенсировала это возвращением в строй двух других печей, чтобы сохранить баланс.



В конце сентября группа запустила доменную печь № 3 на меткомбинате в Бремене, а в октябре — на французском комбинате Fos-Sur-Mer, хотя ранее заявляла об отсрочке с возобновлением ее функционирования.



Как сообщает ArcelorMittal, решение о повторном запуске печей в Германии и Франции было принято вследствие улучшения конъюнктуры на европейском рынке горячекатаного проката. Его стоимость в течение сентября увеличилась в странах ЕС на 9-10%.



Ремонт на доменной печи в Генте, как ожидается, продлится четыре месяца. Ее мощность составляет порядка 2,5 млн т чугуна в год. Совокупная производительность двух печей на немецком и французском меткомбинатах составляет около 3,7 млн т в год.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



