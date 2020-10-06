Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

США хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифов

06.10.20 11:03 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По данным американских СМИ, администрация США может освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от действия 10%-ных алюминиевых тарифов в награду за то, что правительства этих арабских стран нормализовали отношения с Израилем.

Под воздействием этих слухов цены на алюминиевую продукцию в США снизились, так как местные поставщики опасаются поступления на национальный рынок дешевого алюминия из Персидского залива.

Обеспокоенность американских компаний вызвана тем, что речь идет о весьма значительных объемах поставок. По данным консалтинговой фирмы Harbor Aluminum, компания Emirates Global Aluminium из ОАЭ ежегодно поставляет в США около 550 тыс. т алюминия. При этом 87,4% ее глобальных продаж в 2019 г. пришлась на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Компания Aluminium Bahrain (Alba) в 2019 г. произвела более 1,36 млн т алюминия, из которых экспортировала в США около 150 тыс. т. Большая часть этих поставок была представлена полуфабрикатами.

Как отмечает Хорхе Васкес, глава Harbor Aluminum, в случае выведения арабских производителей алюминия из-под действия тарифов импорт их продукции в США, скорее всего, будет формально или неформально квотироваться. По крайней мере, именно так было сделано с канадским алюминием.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:44
За 9 месяцев Ferrexpo нарастила выпуск окатышей на 9%
11:25
ArcelorMittal остановила одну печь, но запустила еще две
10:46
На фоне улучшения спроса Nippon Steel запускает еще одну доменную печь
10:29
Суд оставил под арестом 50,3% акций Полтавского ГОКа
10:10
Цены на газ в Европе выросли почти в 5 раз
09:57
В сентябре Бразилия увеличила экспорт руды
09:37
В Украине опять более 4 тыс заболевших коронавирусом
09:18
В августе Китай увеличил производство цветных металлов
08:58
Забастовки снизили объем добычи норвежской нефти
08:03
Российский ГАЗ не может найти запчасти для пресса из-за санкций
05.10.20
17:52
Интерпайп сообщил о частичном погашении евробондов-2024 на 32,4 млн долл.
17:33
С начала октября Украина резко сократила закачку газа
17:09
В Европе перешли к угрозам о лишении безвиза
16:53
Курс доллара взял новую высоту
16:31
За 9 месяцев морские порты перевалили почти 119 млн тонн грузов
16:02
Цифровизация бизнеса ускоряет его развитие втрое – Шмыгаль
15:43
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
15:22
Саудовская Аравия уверена, что в ближайшие годы нефть не будет стоить выше 50 долл.
15:05
Энергоатому задолжали 22,46 млрд грн за поставленную энергию
14:49
Норникель согласен заплатить за аварию в 7 раз меньше штрафа
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!