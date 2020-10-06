На фоне улучшения спроса Nippon Steel запускает еще одну доменную печь Как сообщает Nikkei, корпорация Nippon Steel, крупнейший в стране производитель стали, до конца текущего года вернет в строй доменную печь № 2 на комбинате Kimitsu в префектуре Тиба, который входит в комплекс East Nippon Works.



Данная печь была остановлена в июне текущего года вследствие падения спроса на стальную продукцию. Сейчас Nippon Steel заявляет о восстановлении спроса со стороны таких отраслей как автомобилестроение и производство бытовой электроники.



В настоящее время из 15 доменных печей на металлургических комбинатах Nippon Steel на ходу только девять. Однако некоторые из них были выведены из эксплуатации еще до начала эпидемии коронавируса.



В сентябре компания JFE Steel, второй по величине производитель стали в Японии, запустила после трехмесячного простоя доменную печь № 4 на комбинате Fukuyama. По оценкам Nikkei, к началу 2021 г. действующие в Японии мощности по выплавке стали достигнут 90% от докризисного уровня.



МинПром





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