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Суд оставил под арестом 50,3% акций Полтавского ГОКа

06.10.20 10:29 , Интерфакс Украина
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Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Ferrexpo AG Switzerland на "заморозку" 50,3% акций Полтавского ГОКа (ПГОК) по делу Жеваго и банка "Финансы и Кредит", которое ранее обездвижил Печерский районный суд Киева.

Согласно пресс-релизу Ferrexpo во вторник Ferrexpo AG опротестовала постановление районного суда от 19 июня 2020 года, которым было наложено ограничение на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM.

"Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Ferrexpo AG на вышеуказанное постановление суда. Это объявление означает, что ограничение, охватывающее 50,3% акций FPM, остается в силе", - констатируется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что ограничение не влияет на владение акциями ПГОКа (FPM), но запрещает их передачу. В свою очередь в компании подчеркнули, что Ferrexpo AG не планирует и никогда не намеревалась передавать свою долю в FPM. Операции Ferrexpo остаются неизменными и продолжают работать в обычном режиме, констатируется в пресс-релизе.

"Это ограничение аналогично тому, о котором компания объявила 31 января 2020 года, и которое впоследствии было отменено Апелляционным судом Киева 2 июня 2020 года. Ferrexpo вместе со своими консультантами рассматривает варианты дальнейших судебных исков против ограничения", - резюмируется в заявлении компании на бирже.

Как сообщалось, в конце января 2020 года Печерский районный суд Киева уже устанавливал ограничение в размере 50,3% акций FPM. Тогда компания опротестовала это постановление суда, считая, что данное ограничение является временным и связано с текущими в Украине вопросами, касающимися бизнесмена Константина Жеваго и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года (банк "Финансы и Кредит"). Впоследствии обездвиживание акций было отменено.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

МинПром

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