Цены на газ в Европе выросли почти в 5 раз Спотовые цены на газ в Европе встретили новую неделю ростом до 160 долл. за тысячу кубометров (контракт с поставкой "на следующий день" на голландском хабе TTF). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Достигнутый уровень котировок является максимальным с начала декабря 2019 года, то есть когда рынок еще боялся прекращения транзита газа через Украину. С исторического минимума в 34 долл. за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена уже выросла в 4,7 раза.



С началом октября поставки сжиженного природного газа на рынок Европы резко сократились, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.



За первые четыре дня октября поставки оказались ниже показателей тех же дней 2019 года на 40%. Снижаются поставки охлажденного топлива на все терминалы Европы. Наиболее сильный вклад в такую динамику вносит Великобритания - в эту страну поставки упали на 70%. Почти весь СПГ в Соединенное Королевство приходит из Катара.



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