Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В сентябре Бразилия увеличила экспорт руды

06.10.20 09:57
печать
размер текста:

Экспорт железной руды Бразилии в сентябре увеличился на 18,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 37,86 млн тонн после того, как Vale увеличила темпы производства.

По данным Министерства промышленности, внешней торговли и услуг, объем поставок в прошлом месяце является самым большим с декабря 2015 года, когда Бразилия экспортировала месячный рекорд в 39,5 миллионов тонн.

По сравнению с августом в сентябре отгрузка бразильской железной руды увеличилась на 21%.

Vale возобновила полную работу на своем заводе Viga в четверг после того, как судья отменил постановление о приостановлении работы на этом заводе, говорится в заявлении горнодобывающей компании.

Компания сообщила, что операции на обогатительной фабрике были приостановлены на шесть дней, поскольку она исправляла предполагаемые проблемы, связанные с ее разрешением на эксплуатацию.

По данным горнодобывающей компании, остановка привела к исчезновению с рынка 11 тыс. тонн мелкозернистой железной руды в день.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:44
За 9 месяцев Ferrexpo нарастила выпуск окатышей на 9%
11:25
ArcelorMittal остановила одну печь, но запустила еще две
11:03
США хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифов
10:46
На фоне улучшения спроса Nippon Steel запускает еще одну доменную печь
10:29
Суд оставил под арестом 50,3% акций Полтавского ГОКа
10:10
Цены на газ в Европе выросли почти в 5 раз
09:37
В Украине опять более 4 тыс заболевших коронавирусом
09:18
В августе Китай увеличил производство цветных металлов
08:58
Забастовки снизили объем добычи норвежской нефти
08:03
Российский ГАЗ не может найти запчасти для пресса из-за санкций
05.10.20
17:52
Интерпайп сообщил о частичном погашении евробондов-2024 на 32,4 млн долл.
17:33
С начала октября Украина резко сократила закачку газа
17:09
В Европе перешли к угрозам о лишении безвиза
16:53
Курс доллара взял новую высоту
16:31
За 9 месяцев морские порты перевалили почти 119 млн тонн грузов
16:02
Цифровизация бизнеса ускоряет его развитие втрое – Шмыгаль
15:43
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
15:22
Саудовская Аравия уверена, что в ближайшие годы нефть не будет стоить выше 50 долл.
15:05
Энергоатому задолжали 22,46 млрд грн за поставленную энергию
14:49
Норникель согласен заплатить за аварию в 7 раз меньше штрафа
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!